Начал работу сайт регионального конкурса «Книга года»

В Заполярье продолжается приём заявок на участие в региональном конкурсе «Книга года». К участию приглашаются издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Мурманской области, отдельные авторы.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры Мурманской области и Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека. Заявки принимают до 31 августа, работы будут оцениваться в следующих номинациях: «Книга года» – абсолютный победитель из числа книг, представленных на конкурс; «Господин оформитель» – лучший дизайн и оформление книги, отмечается издательство, полиграфическое предприятие; «Страна «Murmanika» – лучшая книга о Мурманской области, отмечается автор или авторский коллектив; «Классная книга» – лучшее издание для детей и молодёжи; «Выбор читателей» – лучшая книга по версии читателей, победитель определяется путем голосования в социальных сетях.

Начал работу сайт конкурса – на специализированном ресурсе все желающие могут ознакомиться с положением о конкурсе, а также подробными условиями участия и критериями оценки заявок.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 30 октября 2021 года в рамках региональной книжной ярмарки, сообщает Министерство культуры Мурманской области.