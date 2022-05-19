Начала работу «горячая линия» по расселению граждан и сносу домов в микрорайоне «Больничный городок»

Реализация проекта комплексного развития микрорайонов «Больничный городок» и «1-й микрорайон» в Мурманске входит в активную стадию. С 16 мая в Центре содействия жилищному строительству Мурманской области начала работу «горячая линия» по расселению граждан и сносу домов в этих микрорайонах.

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00 (без перерыва) жители микрорайонов «Больничный городок» и «1-й микрорайон» в Мурманске могут позвонить по телефону +7 (8152) 567-967 и задать вопрос о предстоящем расселении и сносе домов, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/