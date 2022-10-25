Начала работу выставка «Семья Персеев» областного художественного музея

На выставке представлены графические произведения мурманского художника Михаила Кирина, посвящённые серии научно- исследовательских судов, объединённых общим именем «Персей», а также предметы и устройства с кораблей – секстант, рында, штурвал, глобус звездного неба (из частных коллекций).

Как сообщает vk.com/murmanculture, Михаил Александрович Кирин — один из ведущих художников-графиков Мурманской области. Глубоко погрузившись в историю «Династии Персеев» в 1970-1980х годах, художник создает серию линогравюр: изображение кораблей представлено крупным планом в суровых северных условиях, в моменте преодоления стихии. Композиция произведений лаконична, а штрихи выразительны.

Значимость экспедиций на «Персее» заключается в собранных материалах о солёности, температуре, гидрохимических элементах и биологии водных масс, а также в том, что они положили начало систематическим и комплексным исследованиям Баренцева моря.

Выставка работает в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовского, 3) до 27 ноября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263329%2Fwall-139605315_20422