Началась эксплуатация новой карты складирования отходов в «Экотехнопарке» Мурманской области

Началась эксплуатация новой карты складирования отходов в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Междуречье. Ее площадь составляет 17813 квадратных метров, а объём мусора, который она может вместить, – до 409278 кубометров.

Напомним, карта или участок складирования отходов является основным технологическим сооружением полигона. Решение об отправке мусора на объект принимается только в отношении экологически безопасных отходов после обработки, которые после полного перегнивания превращаются в нейтральную массу, не несущую никакой опасности для человека и не загрязняющую окружающую среду.

«Ввод в эксплуатацию 2 и 3 этапов строительства полигона ТКО в Мурманской области разрешен в конце прошлого года. Это означает, что отходы в следующие 3,5 года будут направляться на 2-ю, 3-ю и 4-ю карты складирования отходов последовательно, а действующая до этого 1-я карта в последствии будет законсервирована. В будущем полигон ТКО будет состоять из 7 подобных карт, которые последовательно будут построены и введены в эксплуатацию. Сам объект рассчитан на работу в течение минимум 28 лет. Расчётный объём отходов, которые предполагается разместить на вновь построенных 2-й, 3-й и 4-й картах складирования, составит 2 017 тысяч кубометров», – рассказал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в 2021 году в «Экотехнопарк» Мурманской области на обработку поступило 121,8 тысячи тонн ТКО. В результате сортировки извлечено 83,4 тысячи тонн отходов для дальнейшей утилизации. 38,4 тысячи тонн «хвостов» сортировки размещено на полигоне ТКО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442341/#&gid=1&pid=2