Началась контрактация дорожных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области начался один из важных этапов реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» — контрактация дорожных объектов.

Как показывает опыт предыдущих лет, заблаговременная контрактация объектов дорожного строительства позволяет подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

«До 1 апреля нам необходимо заключить контракты абсолютно по всем объектам, включенным в национальные проекты. Любые задержки с подписанием контрактов создают высокий риск нарушения установленных сроков окончания работ, что совершенно недопустимо», – подчеркнула Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В настоящее время на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены извещения об определении конкурентным способом подрядных организаций для выполнения ремонта на автодорогах: автоподъезд к городу Полярные Зори; Кола-Зверосовхоз; Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами; Мишуково – Снежногорск; Умба – Кандалакша.

На объектах заменят дорожное полотно проезжих частей (выравнивающий и верхний слой), выполнят работы по планировке обочин с укреплением и нанесут разметку краской с микростеклошариками.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, один из объектов 2026 года выполнен в прошлом году. Приведено к нормативу 3,3 километра автоподъезда, ведущего к Оленегорску. В этом году запланировано отремонтировать более 32 км дорожного покрытия региональных дорог.