Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 16:00

Началась контрактация дорожных объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области начался один из важных этапов реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» — контрактация дорожных объектов.

Как показывает опыт предыдущих лет, заблаговременная контрактация объектов дорожного строительства позволяет подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

«До 1 апреля нам необходимо заключить контракты абсолютно по всем объектам, включенным в национальные проекты. Любые задержки с подписанием контрактов создают высокий риск нарушения установленных сроков окончания работ, что совершенно недопустимо», – подчеркнула Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В настоящее время на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены извещения об определении конкурентным способом подрядных организаций для выполнения ремонта на автодорогах: автоподъезд к городу Полярные Зори; Кола-Зверосовхоз; Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами; Мишуково – Снежногорск; Умба – Кандалакша.

На объектах заменят дорожное полотно проезжих частей (выравнивающий и верхний слой), выполнят работы по планировке обочин с укреплением и нанесут разметку краской с микростеклошариками.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, один из объектов 2026 года выполнен в прошлом году. Приведено к нормативу 3,3 километра автоподъезда, ведущего к Оленегорску. В этом году запланировано отремонтировать более 32 км дорожного покрытия региональных дорог.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каких специалистов в Мурманской области повысили и у кого сильнее всего выросли зарплаты за последний год?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 53 копейки, доллар ослаб на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» продолжает работу по отработке обращений граждан-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»