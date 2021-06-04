Началась облицовка фасада детского сада в Мурмашах

В Мурмашах на улице Причальной в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство детского сада на 75 мест. Сегодня ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Этот объект находится в лидерах по темпам строительства детских садов. Замечаний к подрядчику нет. Были вопросы по подведению внешних сетей водо- и энергоснабжения. Поставил задачу, чтобы до конца месяца была подключена вода по постоянной схеме, а до конца июля с учётом поставки трансформаторной подстанции – и электричество. В августе планируем запускать все системы и начинать пуско-наладочные работы», – отметил Владислав Сандурский.

На сегодняшний день здание детского сада на улице Причальной возведено полностью, завершается устройство кровли, активно идут работы по внутренней отделке. Подрядчик приступил к облицовке фасада яркими панелями и благоустройству. До середины июня будет определен исполнитель по поставке и установке малых архитектурных форм.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области ведётся строительство ещё четырёх детских садов: двух в Мурманске, одного в Североморске и Алакуртти. Все объекты возводятся в рамках национального проекта «Демография».