Началась подготовка к празднованию одного из самых значимых праздников для североморцев – Дня Военно-морского флота России

В Североморске приводят в порядок памятник «Героям‑североморцам – защитникам Советского Заполярья» и прилегающую территорию, прорабатывают программу мероприятий, обеспечение безопасности и организацию автомобильного движения.

Накануне праздника в ДК состоится праздничный концерт для военнослужащих и их семей. Основные мероприятия пройдут 26 июля сразу на нескольких локациях:

на Приморской площади запланированы митинг с торжественным маршем войск Североморского гарнизона, плац-парад военного оркестра Северного флота, концерт Ансамбля песни и пляски КСФ, показательное выступление морской пехоты, выставки вооружения, военной техники и ретроавтомобилей, полевая кухня, тир;

на ул. Сафонова на большой сцене пройдёт праздничный концерт с участием коллективов и артистов эстрады муниципалитета;

в городском парке, который в этом году, как и город, отмечает 75-летие, развернётся ярмарка, а также будут работать различные тематические площадки и пройдет концерт.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19879-gotovimsya-ko-dnyu-vmf/#news-gal-3