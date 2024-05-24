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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 17:00

Началась подготовка к съёмкам полнометражного фильма «Мой Север»

Команда киностудии «Кинозавод» приступила к подготовке к съёмкам полнометражного игрового кино «Мой север» (16+). Это этническая фэнтези драма о любви, Севере и культуре саамов.

Скоро команда киностудии приедет в Мурманскую область, чтобы осмотреть возможные локации для съёмок.

Как сообщает vk.com/moj_sever, история проекта «Мой Север» началась с короткометражного игрового фильма, который сняла Юлия Крылова в 2021 году, получив грант губернатора Мурманской области на поддержку проектов кинематографии для молодёжи. Проект производится за сёет субсидии Министерства культуры Российской Федерации.

Съёмки планируются провести летом этого и 2025 года в Ловозере, Ловозерских тундрах, Мурманске, Териберке, Умбе. В широкий прокат фильм выйдет в 2026 году.

Главным героем станет столичный инженер Виктор. Его жизнь рушится после визита к северному шаману - погибает семья. Спустя долгое время, спасаясь от чувства вины, он строит на Севере ветряную электростанцию. Но проект оказывается под угрозой из-за необъяснимых сил Севера.

«Столкнувшись с необъяснимым, он получит второй шанс стать счастливым. Виктор – проводник того самого человека, который не знаком с культурой саамов. Он поможет зрителю познать традиции северного народа. Мы покажем жизнь героев с 1982 по 2026 годы – история затронет несколько поколений саамских женщин», - рассказывает режиссер фильма Юлия Крылова.

Как отмечает режиссёр, главная идея будущей киноленты заключается в том, насколько важно помнить свои корни и чтить не только свою, но и чужую культуру.

Главные роли в киноленте исполнят Александр Константинов («Жестокий мир мужчин», «Любовь преодолеет все»), Елена Радевич («Цикады», «Тонкая линия жизни»). Генеральный продюсер фильма Денис Филюков, художественный руководитель - Анатолий Сивушов, режиссёр-постановщик Юлия Крылова, автор сценария - Екатерина Галямова.

 

Фото: https://vk.com/moj_sever?z=photo-206605059_457239062%2Fwall-206605059_16

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