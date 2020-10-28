Началась подготовка к строительству жилых домов на улице Бондарной в Мурманске

В рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на улице Бондарной в Мурманске начинается подготовка к строительству жилых домов. Выездное совещание на месте будущей стройки провел вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, согласно техническому заданию, здесь должны появиться три современных четырёхэтажных дома, соответствующих требованиям экологичности и энергоэффективности. Уже к осени 2021 года в одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры планируется переезд жителей аварийных малоэтажек, расположенных в районе Больничного городка.

«Подрядчику рекомендовано как можно быстрее устранить замечания госэкспертизы и начать закупать материалы для будущей стройки. Уже на следующей неделе он может приступать к мобилизации и завозу материалов на площадку. Согласно графику работ цоколь будущих зданий должен быть готов уже к середине декабря 2020 года, а к началу августа следующего года новые жилые дома должны быть сданы в эксплуатацию», – отметил Владислав Сандурский.