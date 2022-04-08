Началась подготовка площадки под строительство хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

«К большому сожалению, имеющийся участок слишком мал для 9-этажного хирургического корпуса. Для организации строительной площадки пятно застройки необходимо очистить от зеленых насаждений. Разумеется, по условиям контракта, заключенного с подрядчиком, после окончания строительства будет обязательно произведена компенсационная посадка, место определит администрация Октябрьского округа Мурманска», - отметили в ведомстве.

Работы по расчистке строительной площадки начнутся уже в ближайшее время.

Как сообщает региональное Министерство строительства, новый корпус подрядчику предстоит возвести за 28 месяцев. В здании разместятся пять специализированных операционных, оборудованных в соответствии со всеми современными стандартами и технологическими требованиями, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения. Стоимость работ – 1,8 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru