Началась процедура формирования нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области

Постановлением регионального правительства внесены изменения в положение о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, которые расширяют состав представителей от региональных общественных объединений саамов, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, имеющих территориальные отделения.

Это позволит увеличить охват интересов представителей коренных малочисленных народов Севера Мурманской области – саамов, обеспечат всестороннее рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Совета, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, 20 февраля текущего года началась процедура формирования нового состава. В него входят: представители общин саамов; представитель правительства Мурманской; представители от региональных общественных объединений саамов, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, имеющих территориальные отделения; представитель Общественной палаты Мурманской области из числа коренных малочисленных народов Севера (по согласованию).