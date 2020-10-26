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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 16:00

Началась работа над созданием культурно-делового центра «Новый Мурманск»

В Мурманске планируется создать культурно-деловой центр «Новый Мурманск», который может стать точкой притяжения для мурманчан, туристов и предпринимателей. Проект инициирован губернатором Андреем Чибисом и будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Мурманской области.

В рамках проекта специалисты консалтинговой компании КБ Стрелка приступили к подготовке мастер-плана развития территорий морского, железнодорожного и автовокзала, а также Мурманского судоремонтного завода.

«Мурманский железнодорожный вокзал должен стать не только современным транспортно-пересадочным комплексом, но и одним из центров нового городского пространства. Реконструкция вокзального комплекса предполагает слияние в единый узел железнодорожного, автобусного и морского вокзалов. Речь идет о значительном преображении центральной части города с появлением крытого перехода от железнодорожного вокзала к морскому и конгресс-центра с концертным залом и набережной на месте закрытого судоремонтного завода Морского флота. Также это позволит в значительной степени «перезагрузить» сферу малого и среднего бизнеса за счет связки между морем, центром города и железнодорожным вокзалом», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, поддержка проектов городского развития является одним из приоритетных направлений работы Фонда и группы ВЭБ.РФ.

«Новые центры городской жизни, которые появятся в результате ревитализации одного из перспективных районов города, позволят не только улучшить качество жизни, но и станут мощными магнитами для предпринимателей, а также российских и зарубежных туристов, стимулом для развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства. Очень важно, что на начальном этапе вокруг проекта формировался пул компетентных и искренне заинтересованных в успехе партнёров. Мы рассматриваем «Новый Мурманск» как один из флагманских проектов и намерены тиражировать полученный опыт в других арктических и дальневосточных регионах», – подчеркнул Алексей Чекунков.

По словам директора Института «Стрелка» и партнера КБ Стрелка Варвары Мельниковой, масштабный проект по созданию культурно-делового центра «Новый Мурманск» позволит поддержать уже существующие городские инициативы, запустить новые креативные проекты и сделать Мурманск ещё интереснее – как для горожан, так и для туристов.

Работа над мастер-планом пройдет в несколько этапов. Вначале будут разработаны несколько сценариев развития территории, которые обсудят на стратегической сессии с ключевыми заинтересованными сторонами – представителями администрации, бизнеса и жителями города. Лучший сценарий ляжет в основу мастер-плана, в котором будут учтены инвестиционные, пространственные и социокультурные параметры развития территории, а также механизмы реализации проекта и финансовая модель. Подготовка мастер-плана станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов. Уже на старте проекта к нему проявили интерес крупные инвесторы, среди которых РЖД, ВЭБ.РФ и другие.

Завершить работу над документом планируется весной 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, консалтинговая компания «КБ Стрелка» предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития. С 2013 года «КБ Стрелка» помогает городам развивать пространство, экономику, управление и технологии, исходя из запросов горожан. Компания разрабатывает комплексные решения для повышения мобильности, экологичности, устойчивости городской среды, качества и доступности жилья. Важным направлением работы является организация архитектурных конкурсов, которые позволяют включить российские города в международную повестку. Деятельность «КБ Стрелка» получила международное признание и была отмечена рядом премий, среди которых «Urban Land Institute Awards 2019», «ISOCARP Awards 2018», «Qatar Sustainability Awards 2018» и «LILA Awards 2018».

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