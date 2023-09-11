Началась регистрация на федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые», который стартует в рамках выставки-форума «Россия»

С 4 по 6 ноября состоится федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» — «Знание.Первые». Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны. Марафон «Знание.Первые» будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Посетить мероприятия марафона смогут все желающие — регистрация началась 4 сентября на сайте marathon.znanierussia.ru.

Первые 10 тысяч зарегистрированных получат приглашения побывать в студиях марафона на ВДНХ, а зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в его сообществе «ВКонтакте». Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы выставки.

Главной темой марафона станут современные достижения нашей страны и ее граждан, способствующие развитию России и повышению ее авторитета на международном уровне. По уже сложившейся доброй традиции своим опытом на марафоне «Знание.Первые» поделятся выдающиеся учёные, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели. Лекторы расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Также наставники обсудят с молодёжью, какой вклад в прогресс России своими идеями и действиями может внести каждый человек, нацеленный на самореализацию.

«Россия — великая страна, которая активно развивается вопреки всем препятствиям. И осенний марафон «Знание.Первые» расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе. За три дня программы ведущие специалисты из разных сфер — от культуры и искусства до науки и бизнеса — расскажут о достижениях россиян в XXI веке. Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодежь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти свое призвание и достичь самореализации», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Международная выставка-форум «Россия» учреждена Указом Президента Российской Федерации, участие в ней примут все 89 регионов РФ, федеральные ведомства, корпорации, иностранные делегации и общественные организации.

«Международная выставка-форум «Россия» обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы. Мы живем в великой стране, нам есть чем гордиться. Об этом должен знать каждый», — заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества «Знание». Своим опытом и знаниями во время лекций, дискуссий и мастер-классов на предыдущих марафонах поделились более 850 лекторов, среди которых Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Максут Шадаев, Рамзан Кадыров, Виктор Садовничий, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Константин Хабенский, Константин Эрнст, Евгений Касперский, Сергей Карякин, Хабиб Нурмагомедов и многие другие авторитетные наставники.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, за два года просветительские марафоны посетили более 50 тысяч молодых людей из разных регионов нашей страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

По уже сложившейся традиции лекторы общаются с самыми активными участниками марафона и отвечают на вопросы зрителей. Другие форматы взаимодействия включают общение в составе малых групп, а также участие молодых людей в работе «молодёжной дирекции», которая на основе впечатлений участников формирует предложения в программу следующих марафонов.

Значимым результатом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента, который пополняет цифровую библиотеку Общества «Знание». К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

Фото: https://vk.com/wall-135454514_86696?z=photo-135454514_457293144%2Falbum-135454514_00%2Frev