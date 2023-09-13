Началась регистрация на всероссийский день бега «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации» давно стал традиционным, в том числе и для Кольского Заполярья. Мурманская область входит в число субъектов, проводящих такие соревнования, с 2004 года. В этом году спортивный праздник пройдёт 16 сентября.

В Мурманске площадкой проведения станет Долина Уюта. Общий старт для всех будет дан в 12.00. В этот день разные возрастные группы преодолеют определенные дистанции:

- для самых маленьких северян подготовлена дистанция в 200 метров;

- девочки и мальчики 2014 года рождения и младше - 1000 метров;

- девушки и юноши 2004 года рождения и младше - 4000 метров;

- женщины и мужчины 2003 года рождения и старше - 4000 метров;

- девушки 2004 года рождения и младше - 6000 метров;

- юноши 2004 года рождения и младше - 8000 метров;

- женщины 2003 года рождения и старше - 8000 метров;

- мужчины 2003 года рождения и старше - 12000 метров.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдёт в здании административно-спортивного комплекса Долины Уюта (3-й этаж) с 11 по 15 сентября - с 10.00 до 18.00 и 16 сентября - с 8.30 до 11.00. Для участия в региональных соревнованиях можно зарегистрироваться ещё через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Для участников и гостей мероприятия будут организованы интерактивные площадки: большая дженга, аквагрим, сладкая вата, а также спортивные интерактивные площадки. Желающие смогут принять участие в семейных эстафетах.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. В них смогут принять участие граждане практически всех возрастов и не зависимо от своего уровня физической подготовки. Также старты «Кросс нации» пройдут в Апатитах, Кировске, Североморске, Ковдоре, Мончегорске и Кольском районе. Традиционно в регионе на старт выходит более 2000 участников. Основным препятствием могут служить только медицинские противопоказания.

Фото: https://gov-murman.ru