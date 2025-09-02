ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Началась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации» давно стал традиционным, в том числе и для жителей Кольского полуострова. Мурманская область входит в число субъектов, проводящих такие соревнования, с 2004 года. В этом году спортивный праздник пройдёт 20 сентября.

В Мурманске площадкой проведения станет спортивный комплекс «Долина Уюта». Общий старт для всех будет дан в 12.00.

В этот день разные возрастные группы преодолеют определенные дистанции: для девочек и мальчиков в возрасте 8-9 лет – 1000 метров; для девушек и юношей от 10 до 14 лет, женщин и мужчин старше 20 лет – 4000 метров; для девушек 15-19 лет – 6000 метров; для юношей от 15 до 19 лет и женщин старше 20 лет – 8000 метров; для мужчин старше 20 лет – 12000 метров.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдёт в здании Административно-спортивного комплекса Долины Уюта (3-й этаж) с 18 по 19 сентября с 15.00 до 19.00 и 20 сентября - с 8.30 до 11.00.

Для участия в региональных соревнованиях до 18 сентября можно зарегистрироваться ещё через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. В них смогут принять участие граждане практически всех возрастов и не зависимо от своего уровня физической подготовки. Также старты «Кросс нации» пройдут в Гаджиево, Кандалакше, Мончегорске, Печенге, Полярных Зорях и Снежногорске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552602/#&gid=1&pid=1

