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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 15:00

Началась регистрация участников Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд»

На сайте http://statkonkurs.ru  началась регистрация участников Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» (далее – конкурс), который будет проводиться в течение 2022/2023 учебного года. Организатором мероприятия выступила Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация статистиков» при поддержке Росстата и его территориальных органов.

На сайте конкурса размещены его положение и регламент, а также конкурсные задания. К участию в нём приглашаются школьники 6-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. Допускается индивидуальное или коллективное участие (до трёх человек).

Конкурс будет проводиться в два тура: I тур – региональный с регистрацией и загрузкой отчётов о выполненных исследованиях на сайте конкурса до 8 января 2023 года, II тур – общероссийский с представлением видеороликов по теме исследования до 31 марта 2023 года.

В каждом туре определяются победители и призёры конкурса, которые будут отмечены свидетельством о победе в региональном конкурсе и дипломами в соответствии с набранными баллами, на общероссийском уровне – почётным знаком победителя конкурса и соответствующими дипломами. В случае коллективного участия награды получают все члены группы.

Как сообщает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов, победитель и призёры I тура (регионального) будут определены до 31 января 2023 года; победитель и призёры II отборочного тура (общероссийского) – до 16 апреля 2023 года. Завершающим этапом состязаний станет проведение онлайн-викторины до 1 мая 2023 года с объявлением победителей в срок до 20 мая 2023 года. В общероссийском туре конкурса участвуют только победители регионального тура.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Учимся собирать статистические данные» и «Учимся анализировать статистические данные».

Первая номинация  «Учимся собирать статистические данные» ориентирована на подготовку и проведение статистического исследования по теме «Сбор первичных статистических данных в результате проведения эксперимента». Участникам конкурса предлагается выбрать один из вариантов задания («Микрозелень на коврике», «Надёжные поставщики семян», «Биостимуляторы»), провести соответствующий эксперимент, получить результаты, описать их, сфотографировать и сделать выводы. Итогом работы должен стать подготовленный видеоролик.

Во второй номинации «Учимся анализировать статистические данные» тема исследования – «Молодёжь и цели устойчивого развития ООН». Участникам конкурса предстоит продумать, какие проблемы волнуют молодёжь России и мира, собрать данные по нашей стране и другим странам, сопоставить их и подготовить аналитическую записку, включив в неё в обязательном порядке перечень ссылок и список литературы, а при необходимости – графики и таблицы.

Более подробная информация об условиях проведения интеллектуального состязания и оформлении работ размещена на сайте конкурса. По всем интересующим вопросам можно обратиться в Мурманскстат к координатору конкурса Каминской Веронике Александровне, телефоны: +7 (8152) 688-506, +7 911 307 93 55.

 

 

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