Началась регистрация участников Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» 2023/2024 учебного года

На сайте Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд» (http://statkonkurs.ru) началась регистрация участников 2023/2024 учебного года. Целью этого конкурса являются выявление детей, проявивших выдающиеся способности в области статистики, а также развитие интереса к профессии статистик среди учащихся путём распространения информации о её значимости, достижениях и потенциальных возможностях творческого и карьерного роста, связанных с работой в статистике в будущем.

Организатором мероприятия является Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация статистиков» при поддержке Росстата и его территориальных органов.

На сайте конкурса размещены его Положение и Регламент, а также конкурсные задания. К участию в нём приглашаются школьники 6-11-х классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. Допускается индивидуальное или коллективное участие (до трёх человек).

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, конкурс «Тренд» будет проводиться в два этапа: I этап – региональный с регистрацией и загрузкой выполненных заданий на сайт конкурса до 10 января 2024 года, II этап – общероссийский с представлением видеороликов по теме исследования до 27 марта 2024 года.

В каждом этапе определяются победители и призёры конкурса, которые будут отмечены свидетельством о победе в региональном конкурсе и дипломами в соответствии с набранными баллами, на общероссийском уровне – почётным знаком победителя конкурса и соответствующими дипломами. В случае коллективного участия награды получают все члены группы.

Победитель и призёры I этапа (регионального) будут определены 21 февраля 2024 года; победитель и призёры II отборочного этапа (общероссийского) – до 14 апреля 2024 года. Завершающим этапом состязаний станет проведение онлайн викторины до 1 мая 2024 года с объявлением победителей в срок до 20 мая 2024 года. В общероссийском этапе участвуют только победители регионального этапа.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Учимся собирать статистические данные» и «Учимся анализировать статистические данные».

Номинация 1 «Учимся собирать статистические данные» ориентирована на подготовку и проведение статистического исследования по теме «Спорт и статистика. Сбор статистических данных из открытых источников и поиск закономерностей». Школьникам предлагается оценить, работает ли эффект относительного возраста в спортивных лигах или других сферах человеческой деятельности. Для этого надо найти данные о днях рождений участников этой деятельности и проанализировать, как устроен конкурентный отбор среди спортсменов или членов других команд. Итогом работы должен стать подготовленный видеоролик.

В номинации 2 «Учимся анализировать статистические данные» тема исследования «В какой стране люди живут лучше? И что значит жить лучше?». Участникам предстоит сравнить между собой уровень и динамику потребления товаров и услуг, а также соотношение цен на сопоставимые товары и услуги в России и других странах. Результат работы – доклад, оформленный в соответствии с требованиями конкурса.

Более подробная информация об условиях проведения интеллектуального состязания и оформлении работ размещена на сайте конкурса. По всем интересующим вопросам можно обратиться в Мурманскстат к координатору конкурса – Каминской Веронике Александровне, телефоны: +7 (8152) 688-506, +7-911-307-93-55.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240322%2Falbum-188169427_00%2Frev