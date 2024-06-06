Началась реконструкция наземной части общественного пространства родника Архейский в Кольском районе

В рамках третьего сезона проекта «От родника до океана» начались работы по строительству новой беседки на роднике Архейский, расположенном на трассе Мурманск - Аэропорт.

«Экологические факторы продолжают занимать лидирующие позиции и учитываются при реализации крупных проектов. Приобретает популярность экологическое поведение, забота об окружающей среде, направленные на экологическое благополучие в регионе. Неугасающим трендом 2024 года остается арктическая проблематика, лесовосстановление, бережное использование ресурсов, климатическая повестка, очистка водных объектов. Таким образом, строительство наземной части общественного пространства родника Архейский станет ещё одним шагом на пути к благоустройству территории вокруг источников, которые так популярны у северян», – отмечает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

В компании реализуется несколько экологических волонтёрских инициатив. Например, в июне волонтёры помогут убрать строительный мусор, покрасить беседку, очистить не только русло родника, но и благоустроить прилегающую территорию.

Проект «От родника до океана» Единого волонтёрского центра Мурманской области направлен на объединение корпоративных волонтёров Заполярья, интерес к которому проявляют различные волонтёрские команды региональных предприятий, в том числе и филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.