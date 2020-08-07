Началась вторая смена «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске

С начала августа в Мурманске приступила к работе вторая смена «Трудового отряда СУЭК» (ТОС). Его участникам предстоит внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в парках и скверах областного центра.

Как рассказала координатор проекта ТОС в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко, предыдущая смена трудового отряда отработала на очень достойном уровне. В течение июля трудотрядовцы убрали территорию общей площадью 350 тысяч кв. метров, включая зелёную зону и асфальтированные участки. Было вывезено 110 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы. Ребята помогали поддерживать порядок в 20 парках, покрасили 150 деревьев и 129 метров ограждений.

«Ребята ответственно подходили к работе, старались выполнить ее качественно и вовремя. И они видели, что их труд нужен и по достоинству оценивается взрослыми», - сказала Ольга Дьяченко.

Организация работы «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске осуществляется уже пятый год АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Администрацией г. Мурманска и Центром занятости населения. Его бойцами становятся юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Всем ребятам заводят трудовые книжки, а работа организована в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством. Главные цели проекта: обеспечение сезонной занятости подростков в период летних каникул, организация их досуга, помощь в профориентации, формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, изучение истории и памятных мест города.

Вторая смена ТОС 2020 года – это три команды, 23 юноши и девушки. Для кого-то из них это первая трудовая вахта в трудотряде, у других за плечами уже есть опыт участия в работе ТОС в прошлом или в этом году.

«Эта работа многому учит. Прежде всего, сплоченности и ответственности за свой труд», - сказал Богдан Липовцев.

«Мне кажется важным всегда самому перепроверять результаты своего труда. И помнить, что вместе с товарищами можно справиться с любой сложной ситуацией», - отметил Александр Демитриенко.

В момент, когда готовился этот материал, ребята трудились у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время». Они принимали участие в подготовке торжественных мероприятий у рубки атомной подводной лодки «Курск», которые пройдут 12 августа 2020 года и будут посвящены 20-летию с момента трагической гибели подводников в Баренцевом море.

«Мы воспринимаем «Трудовой отряд СУЭК» как определенную школу приобщения к труду, воспитания любви к родному городу, формирования уважительного отношения к фундаментальным ценностям общества. Это вклад Мурманского морского торгового порта в сегодняшний и завтрашний день Мурманска», - подчеркнула специалист службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Ольга Оралова.

По традиции заступившие на трудовую вахту ребята получили от ММТП фирменные ветровки. Также ММТП, как обычно, обеспечивает ребят защитными жилетами, перчатками и необходимым инвентарем, а в этом году - в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции - масками и средствами санитарной обработки.