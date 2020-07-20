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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 16:50

Началась выдача первых пластиковых карт Единого социального проездного билета

С сегодняшнего дня жителям Мурманской области начали выдавать первые транспортные карты нового образца. Приём заявок на оформление персонифицированных Единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) был открыт в конце июня. За это время в региональных отделениях многофункциональных центров приняли уже около 1000 заявлений северян, из них 700 – в Мурманске.

О преимуществе новой системы оплаты проезда в общественном транспорте сегодня рассказали губернатору Андрею Чибису во время его визита в МФЦ Первомайского округа областного центра.

Благодаря введению новой социальной транспортной карты пассажирам автобусов и троллейбусов больше не требуется предъявлять кондуктору подтверждающие льготу документы. Пластиковый ЕСПБ выдается на длительный период, минимальный срок службы – три года. Действующую карту можно пополнить онлайн сразу на два месяца вперед, тем самым исключив необходимость посещения пунктов продаж проездных билетов.

«Новая транспортная карта – удобный и современный способ оплаты проезда. Тем, кто имеет льготы, теперь не нужно возить с собой подтверждающие документы. Достаточно приложить проездной к валидатору. Это, конечно, упрощает и ускоряет процесс выдачи билета. В дальнейшем к региональной карте мы привяжем и другие цифровые сервисы, также планируем ввести подобные карты для обучающихся», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, пополнить карту нового образца можно через сервис «Сбербанк Онлайн», мобильное приложение и банкомат «Сбербанка», а также в отделениях «Почты России» на всей территории Мурманской области. Кроме того, платежи принимаются на сайте карта51.рф. Для удобства пользователей ссылка на страницу пополнения зашифрована в qr-коде на пластиковом проездном билете.

Для оформления персонифицированной транспортной карты северянам достаточно обратиться в МФЦ. Во всех региональных отделениях в период действующих из-за коронавируса ограничений ведется предварительная запись граждан. Звонки принимаются по единому номеру колл-центра 8 (8152) 99-40-40 с понедельника по субботу.

 

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