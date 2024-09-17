Началась выдача стартовых номеров на всероссийский день бега «Кросс нации»

В Долине Уюта Мурманска открыта регистрация на всероссийский день бега «Кросс нации».

Регистрация участников и выдача стартовых номеров уже началась, она пройдёт в административно-спортивном комплексе Долины Уюта (3-й этаж, конференц-зал) с 16 по 20 сентября с 10.00 до 18.00 и 21 сентября - с 8.30 до 11.00. До 19 сентября участники могут зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Спортивный праздник состоится 21 сентября. Общий старт для всех будет дан в 12.00. В этот день разные возрастные группы преодолеют определённые дистанции: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. В них смогут принять участие граждане практически всех возрастов и не зависимо от своего уровня физической подготовки. Основным препятствием могут служить только медицинские противопоказания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/