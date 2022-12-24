Начали работу зимние лагеря для юных северян

С 23 декабря в школах Мурманска, Кировска, Апатитов и Оленегорска открылись 18 оздоровительных лагерей дневного пребывания.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, более 1800 детей под руководством педагогов будут посещать развивающие занятия, спортивные и культурные мероприятия. В период зимних каникул дети успеют отдохнуть и провести время с пользой: смены закончатся 29 и 30 декабря, а в школах Кировска – 7 января.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/2021/12/?newsid=21711&page=3