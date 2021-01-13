Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 10:15
Начались аукционы на ремонт дорог в Мурманской области
Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил три извещения о проведении аукционов на ремонт автодорог общего пользования в Первомайском, Октябрьском и Ленинском административных округах Мурманска.
Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства. Общий размер начальных цен контрактов составляет более 518 миллионов рублей.
Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, заявки на участие в аукционах принимаются до 14 января. Торги состоятся 18 января.
Выполнять ремонтные работы планируется с мая по август 2021 года.
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