Начались аукционы на ремонт дорог в Мурманской области

Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил три извещения о проведении аукционов на ремонт автодорог общего пользования в Первомайском, Октябрьском и Ленинском административных округах Мурманска.

Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства. Общий размер начальных цен контрактов составляет более 518 миллионов рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, заявки на участие в аукционах принимаются до 14 января. Торги состоятся 18 января.

Выполнять ремонтные работы планируется с мая по август 2021 года.