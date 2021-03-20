Начались пуско-наладочные работы системы искусственного оснежения в Кировске

Ещё один объект в Кировске готовится к вводу в эксплуатацию. На этой неделе начались пуско-наладочные работы системы искусственного оснежения для Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту на склоне горы Айкуайвенчорр, которая была построена в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Сейчас на склоне горы Айкуайвенчорр работают специалисты компании «TechnoAlpin», которая производит системы искусственного снегообразования. Их задача - провести пуско-наладочные работы и гидравлические испытания системы оснежения, а заодно обучить и специалистов Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, которым предстоит эксплуатировать систему оснежения.

После того, как специалисты «TechnoAlpin» завершат пуско-наладку оборудования и объект получит положительное заключение Ростехнадзора, он будет введён в эксплуатацию.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на прошлой неделе в Кировске завершились пуско-наладочные работы горнолыжного подъемника, который был построен в рамках нацпроекта «Демография» для этого же учреждения.