Начались работы на автодороге Пиренга - Ковдор благодаря программе казначейских кредитов

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пиренга - Ковдор.

За счёт опережающего финансирования через механизм казначейских кредитов в Мурманской области в июле этого года был заключён контракт на ремонт выборочных участков автодороги Пиренга - Ковдор км 3 - км 68.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы уже начались. Дорожники срезали существующее покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия. Обочины с поперечными уклонами обустраиваются с добавлением материала от фрезерования, с обязательным уплотнением катками.

Общая протяжённость ремонтируемых участков 5 км, работы будут завершены до сентября этого года.

Фото: https://gov-murman.ru