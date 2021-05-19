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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.21 09:30

Начались работы по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленину в Мурманске

В Мурманске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленину и территории в районе проспект Кольский, 101.

Вчера глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев проверили ход работ по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленину.

— Хочется поздравить всех мурманчан с тем, что у нас начался ремонтный сезон. Это, по сути, первый объект, на который мы приехали, вторым объектом будет территория на проспекте Кольском, 101. Сегодня здесь в самом центре города происходит запуск большого объёма работ. Очень много было пожеланий мурманчан отреставрировать этот сквер. В ходе проектирования возникло немало вопросов для того чтобы сохранить первозданность этого сквера, — отметил Андрей Сысоев. — Мы уже можем наблюдать тот объем работ, который выполнен по демонтажу: вскрыто дорожное покрытие, убираются старые гранитные плиты. Бронзовый памятник будет покрыт специальным составом.

Территория сквера превышает 3500 квадратных метров. Здесь рабочие выложат новые пешеходные дорожки, установят скамейки, урны, светильники. Будут проведены реставрационные работы.

— Этот сквер у памятника В. И. Ленину является культурным наследием, поэтому мы здесь не можем отклоняться от того проекта, который был согласован с Министерством культуры Мурманской области и экспертами, которые занимаются объектами культурного наследия, — сообщил Евгений Никора. — Нововведения, безусловно, будут. Сквер станет значительно более светлым. К четырем имеющимся старинным светильникам, добавятся еще 45 новых. На опорах освещения появится новогодняя иллюминация. Мы понимаем, что необходимо сохранить этот исторический облик и сделать сквер более комфортным, более удобным для людей. Такого рода нововведения как раз и позволят это осуществить

Зелёная зона сквера подвергнется санитарной обрезке. Дополнительно будет высажена новая растительность.

Завершение работ по благоустройству сквера у памятника В.И. Ленину планируется к концу августа.

 

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