Начались работы по капитальному ремонту филиала детской поликлиники в Кандалакше

В филиале детского поликлинического отделения Кандалакшской ЦРБ микрорайона Нива-3 (ул. Батюты, 31а) в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения начались работы по капитальному ремонту. Стоимость заключенного контракта составляет более 42 млн рублей.

В здании филиала поликлиники проведут полную перепланировку помещений, будет увеличено количество кабинетов, помещения приведут в соответствие действующим требованиям и нормам санитарного законодательства. Также будут отремонтированы фасад и кровля здания. Данный комплекс мер позволит создать максимально комфортные условия при оказании медицинской помощи как для маленьких пациентов, так и для персонала.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в период проведения ремонтных работ учреждение продолжит функционировать в прежнем режиме в здании центральной районной больницы. Телефон регистратуры +7 (981) 302-29-52. Единый колл-центр Кандалакшской ЦРБ 8 (815-33) 5-54-50.