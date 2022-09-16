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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 16:30

Начались работы по ремонту фасада поликлиники в Мурмашах

В Мурмашах начались работы по ремонту фасада поликлиники. Здание медицинского учреждения было построено ещё в 1990 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось.

Мощность поликлиники составляет 250 посещений в смену. Здесь обслуживается более 11 тысяч жителей.

Для создания современных и более комфортных условий для пациентов и сотрудников с учетом современных требований с 4 апреля 2022 начался поэтапный капитальный ремонт 1-4 этажей первого корпуса поликлиники Мурмашей.

Уже выполнено устройство внутренних инженерных сетей, чистовая отделка помещений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на следующем этапе будут проведены ремонтные работы кровли здания.

После завершения ремонта медицинская помощь северянам будет оказываться в новых, комфортных условиях, отвечающих всем современным нормам и правилам.

 

 

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