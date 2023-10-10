Начались работы по ремонту путепровода через железную дорогу на 25 км автомобильной дороги Кировск – Коашва

Подрядчик начал работы по пескоструйной очистке водоотводных лотков и несущих балок для подготовки элементов к гидроизоляции.

В ходе ремонта будут выполнены работы по замене деформационных швов, восстановлению несущей способности защитного ограждения и перил, системы водоотвода и гидроизоляции покрытия. В планах произвести замену барьерного ограждения и верхнего слоя дорожного покрытия.

Данное сооружение было построено в 1977 году и последний раз ремонтировалось в 2016 году. Общая длина сооружения составляет 56,83 погонных метра, а ширина – 11,74 метра.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, данный путепровод позволяет обеспечить непрерывное движение через железнодорожные пути, независимо от проезда поезда, а также обеспечивает безопасность дорожного движения.

Особенно это важно, когда сооружение находится на единственной дороге, соединяющей населённый пункт Коашва с городами Кировск, Апатиты и областным центром и обеспечивает движение не только пассажирского транспорта, но и перевозку товаров для нужд населенного пункта.

Фото: https://gov-murman.ru