Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 11:00
Начались работы по устройству контура здания на станции водоподготовки на озере Большое Грязненское
Подрядчик приступил к устройству контура здания, в котором будет установлено новое очистное оборудование «АЭРОМАГ».
Напомним, «АЭРОМАГ» – это уникальное отечественное оборудование, работающее по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора.
Как сообща6ет Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, работы по реконструкции объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское проводятся в рамках регионального проекта «Чистая вода».
Проект предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки и ВНС–1. Реализация проекта стоимостью порядка 300 млн рублей решит вопрос качества холодного водоснабжения жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1.
Фото: https://gov-murman.ru
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Наталья
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Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
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