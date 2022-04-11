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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.22 15:15

Начались работы по второму этапу перехода на закрытую систему горячего водоснабжения домов в Ленинском округе Мурманска

Начались монтажные работы по второму этапу масштабного проекта по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов Ленинского округа Мурманска. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Качество воды в Ленинском округе – это боль с советских времен. Горячая вода в краны поступала из отопительной системы и имела неприятный запах. В прошлом году в 29 домах были переведены на закрытую систему горячего водоснабжения, в них установлены 30 индивидуальных теплопунктов. Отклики от жителей самые положительные! Как и обещали, в этом году продолжаем этот масштабный и важный проект. В 107 многоквартирных домах установим 138 современных индивидуальных тепловых пункта, которые значительно улучшат качество горячей воды. Работы уже начались», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на реализацию второго этапа проекта из областного бюджета выделили почти 345 млн рублей. Переход на закрытую систему горячего водоснабжения будет проходить поэтапно.

Напомним, что программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана до 2025 года и включает в себя 471 МКД Ленинского административного округа, из них 41 МКД в жилом районе Росляково.

 

 

 

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