Начальник ГЖИ Алёна Кузнецова избавляется от приставки «и.о.»

Алёна Кузнецова официально назначена на должность начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу поздравить Алёну Кузнецову – начальник нашей Госжилинспекции избавляется от приставки «и.о.». Кандидатура Алёны Александровны прошла все процедуры согласования в федеральном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Уверен, что все задачи по повышению жёсткости контроля в отношении управляющих организаций и меры по стимулированию ТСЖ ею будут выполнены», – подчеркнул губернатор.

Алёна Кузнецова руководила Госжилинспекцией Мурманской области в течение нескольких лет. Затем занимала должность первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. В июле текущего года вновь возглавила ГЖИ.