Начальник Легкоатлетического манежа награждён знаком отличия губернатора Мурманской области

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о награждении знаком отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» начальника Легкоатлетического манежа Андрей Петрова. Руководитель важного спортивного объекта и ряда общественных организаций был отмечен за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие и укрепление спортивной материальной базы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, свой путь Андрей Петров начал в 1998 году в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» с должности тренера по греко-римской борьбе. Позже здесь же он занимал должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

С 2015 года Андрей Петров – начальник Легкоатлетического манежа. Он смог организовать работу по подготовки манежа к проведению спортивных мероприятий городского и всероссийского уровней. Стоит отметить, что в 2020 году манеж вошёл в тройку лучших специализированных спортивных сооружений в России.

Помимо основной работы Андрей Петров ведёт активную общественную деятельность. Возглавляя Олимпийский совет Мурманской области, он активно продвигает олимпийское движение в регионе, организуя вместе с единомышленниками физкультурно-спортивные мероприятия. Также Андрей Петров является заместителем председателя региональной Федерации спортивной борьбы и заместителем председателя Общественной палаты Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru