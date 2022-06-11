Начальник #МЧСМурманск Руслан Назаров в рамках рабочей поездки посетил Ковдорский ГОК

Следующим важным этапом поездки стал «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» − крупнейший производитель железорудного концентрата и единственный в мире производитель бадделеитового концентрата. Руслан Владимирович ознакомился с имеющейся техникой и процессом добычи на предприятии, а также уделил особое внимание обеспечению безопасности производства.

Вчера начальник #МЧСМурманск Руслан Назаров посетил единую дежурно-диспетчерскую службу и администрацию Ковдорского района. Во время встречи с главой Ковдорского муниципального округа Сергеем Сомовым он обсудили вопросы безопасности района, а также ступени развития и совершенствования ЕДДС.

Следующим важным этапом поездки стал «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» − крупнейший производитель железорудного концентрата и единственный в мире производитель бадделеитового концентрата. Руслан Владимирович ознакомился с имеющейся техникой и процессом добычи на предприятии, а также уделил особое внимание обеспечению безопасности производства.

В завершении поездки рабочая группа #МЧСМурманск посетила пожарные части №67 и №68 Кандалакшского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», где встретилась с личным составом частей, а также ознакомилась с имеющейся техникой и вооружением.

Фото и видео: https://vk.com/mchs_murmansk