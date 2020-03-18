Начальник отделения почтовой связи в Ковдорском районе позарилась на деньги пенсионеров

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Ковдорского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

УФПС Мурманской области сообщает, что инцидент выявлен сотрудниками службы безопасности компании в феврале 2019 года. Материалы были незамедлительно переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Сотрудница была уволена. Происшествие не отразилось на клиентах, Почта России возместила все денежные средства пострадавшей стороне. В настоящее время в отношении бывшей сотрудницы подан гражданский иск за взыскание с неё денежных средств.

По версии следствия, начальник отделения почтовой связи собственноручно внесла в поручения на доставку пенсии жителям одного из населенных пунктов Ковдорского района подписи от их имени о получении денег. После чего женщина похитила путём присвоения вверенные ей денежные средства, принадлежащие УФПС Мурманской области – филиалу ФГУП «Почта России», в общей сумме 43 тысячи рублей, предназначенные для выдачи пенсионерам.

Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Под весом собранных доказательств женщина вину в совершении инкриминируемого деяния признала полностью.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.