Начальник штаба Северного флота в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил желание юного северянина

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» начальник штаба еверного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов исполнил новогоднее желание мальчика.

Ранее открытку с пожеланием 6-летнего Тимура вице-адмирал Эдуард Михайлов снял с новогодней ёлки в штабе Северного флота. Мальчик мечтал побывать в саамской деревне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вместе с мамой Тимуру организовали поездку в саамскую деревню «САМЬ-СЫЙТ» ИВЕЛВИГА в Мурманской области. Там Тимур подружился с местными животными – хасками, самоедами, песцами, кроликами и покормил оленей. Также он прокатился с ледяной горки.

Тимур и его мама осмотрели традиционные жилища саамов, ознакомились с их обычаями и традициями и покатались на оленьей упряжке. Кроме того, они попробовали традиционные саамские блюда.

Фото: https://mil.ru/news/0490fc10-1b9f-4f55-b811-4319af812283