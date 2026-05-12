Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины

Мужчинам сложнее, чем женщинам, подчиняться тому, кто моложе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из всех округов страны.

Опрос представителей работодателей показал, что за последние 1—2 года 25% предприятий и организаций стали чаще назначать молодёжь руководить возрастными коллективами.

58% представителей компаний не фиксируют прямой связи между значительной разницей в возрасте (руководитель младше подчиненных) и уровнем текучести персонала. Они полагают, что этот показатель в таких отделах остаётся на уровне среднего по организации. В то же время почти каждый пятый опрошенный (19%) отмечает, что в подразделениях под руководством более молодого начальника текучесть, скорее, возрастает. Противоположной точки зрения — о более низкой текучести в таких коллективах — придерживаются лишь 4% работодателей.

В российском обществе к молодым руководителям относятся по большей части позитивно. 2 из 3 опрошенных (66%) оценивают ситуацию, когда руководитель младше подчиненных, скорее положительно: 10% видят в этом однозначную пользу, ещё 56% склоняются к тому, что это скорее приносит пользу. 1 из 3 респондентов (34%) придерживается противоположного мнения, считая, что подобная расстановка скорее вредит (29%) или вредит однозначно (5%).

При этом мужчины оценивают ситуацию разницы в возрасте критичнее, чем женщины. Доля негативных отзывов выше среди россиян старше 35 лет, чем среди молодежи. Респонденты с высшим образованием настроены более настороженно, чем люди со средним профессиональным. Среди экономически активных россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц уверенных, что разница в возрасте вредит делу, больше всего (43%).

В чем заключается главный конфликт в ситуации, когда руководитель младше подчиненных? По 27% респондентов в возрасте 40+, имевших опыт работы под руководством молодого начальника, указали в качестве основного источника напряжения разный опыт и знания, а также разницу в ценностях и подходах к работе. 10% связывают главный конфликт с различиями в стиле общения и взаимодействия. Психологический дискомфорт от необходимости подчиняться более молодому беспокоит лишь 4% опрошенных.

Мужчины значительно чаще женщин склонны видеть главную проблему в разнице опыта и знаний. Россиянки чаще мужчин отмечают конфликт на почве разных стилей общения.

За какие качества россияне 40+ готовы уважать руководителя существенно моложе себя?

Прежде всего за высокий уровень профессионализма и компетентности (43% голосов). На втором и третьем местах — качества, связанные с отношением к подчиненным: 12% указали на важность уважения к персоналу, 11% — на тактичность. Заметную роль играют также интеллектуальные способности молодого управленца (9%), ответственность и наличие опыта работы (по 7%). Морально-этические характеристики, такие как порядочность и честность, отметили 6% участников опроса. Умение слушать, коммуникабельность, а также управленческие компетенции и справедливость назвали по 5% россиян.

Открытые поколенческие конфликты на рабочих местах являются редкостью. Большинство руководителей в возрасте до 30 лет, имеющих опыт управления более старшими сотрудниками, чувствуют себя в этой роли комфортно — об этом заявили 92% опрошенных. Лишь 5% испытывают дискомфорт. В то же время каждый пятый (22%) сталкивался с проявлениями пассивной агрессии или саботажем задач возрастными подчиненными. Таким образом, несмотря на некоторые шероховатости, возрастная разница в управленческой вертикали, вопреки распространенным стереотипам, не является значимым психологическим барьером для абсолютного большинства самих молодых начальников.

Время проведения опроса: 22 марта — 21 апреля 2026 года.

