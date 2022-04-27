Начальники смен Кольской АЭС совершенствуют свои лидерские качества

18 начальников смен Кольской АЭС первыми в России, прошли обучающий курс «Лидерство в атомной энергетике для начальников смен АЭС», подготовленный экспертами Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ).

На протяжении всей рабочей недели участники семинара, в рамках терминов «Лидерство» и «Культура ядерной безопасности», изучили влияние человеческого фактора на работу и инструменты повышение эффективности рабочего процесса, умение управлять крупными задачами и рабочим временем лидера. Дополнили лекционную часть практические занятия в формате тематических видео-уроков и сюжетов.

Исполняющий обязанности заместителя главного инженера по эксплуатации Кольской АЭС Вадим Бегеш отметил, что важным фактором, влияющим на поддержание и совершенствование культуры безопасности, является высокая вовлеченность руководителей в решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности: ядерной, радиационной, технической, пожарной и экологической. На станции уделяют особое внимание развитию лидерства у руководителей оперативных смен АЭС и такой подход позволяет построить работу в смене более эффективно.

Кольская АЭС занимает лидирующие позиции в развитии культуры безопасности, в 2021 году станция признана «Лучшей АЭС в области культуры безопасности», реализовано несколько этапов проекта «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) - некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.