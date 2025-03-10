Начальники управлений административных округов Мурманска оперативно реагируют на замечания горожан во время выездных встреч

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина начальники управлений административных округов на прошлой неделе провели выездные встречи с жителями областного центра.

Начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян встретились с жильцами дома №27 по ул. Папанина. Обсуждался вопрос ненадлежащего санитарного состояния придомовой территории, так как управляющая компания не в полной мере выполняла свои обязательства. По итогам встречи двор был приведён в порядок.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жильцами дома №22 по ул. Юрия Гагарина. Темой обсуждения стало ненадлежащее содержание тротуаров и дорог, особенно во дворе дома №43 по просп. Героев-североморцев, где складировался снег. На следующий день после встречи снег был вывезен. Также были высказаны замечания по поводу состояния остановки общественного транспорта «Улица Челюскинцев».

Начальник управления Первомайского административного округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №19 по ул. Алексея Генералова. Были затронуты проблемы отсутствия уборки придомовой территории, складирования снега на детской площадке и необходимости дополнительного освещения. Дана консультация по вопросу смены управляющей компании.

Все вопросы взяты на контроль или решены в оперативном порядке. Так, после обращения жильцов были закрашены несанкционированные надписи в арке дома №4 по ул. Героев Рыбачьего.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29525&page=1