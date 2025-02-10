Начальники управлений административных округов Мурманска по итогам встреч с горожанами все обращения берут на контроль, а некоторые решают оперативно

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина начальники управлений административных округов еженедельно проводят встречи с северянами.

На прошлой неделе начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Шаповалов встретились с жителями дома №17 по ул. Гвардейской, были даны консультации по вопросу смены управляющей компании. Приняты обращения о ненадлежащей уборке территории и необходимости ремонта подъезда. Придомовая территория была оперативно очищена от снега. Также после обращения жильцов был расчищен проезд к дому №20 по ул. Скальной.

Начальник управления Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков встретились с жителями дома №25 по пр. Ивана Халатина. В ходе встречи рассмотрена возможность установки шлагбаума при въезде во двор. Жильцы выразили недовольство работой управляющей компании и ненадлежащей уборкой придомовой территории от снега. Участок был приведён в порядок.

В районе Абрам-Мыс возле дома №12 по ул. Лесной встречу с жителями провёл начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу. Обсуждались вопросы своевременной уборки придомовой территории, расчистки лестницы, вывоза снега с остановочного комплекса и установки указательного баннера к мемориальному комплексу воинам 1-го корпуса ПВО. Силами управляющей компании лестница возле дома была очищена.

Все обращения берутся на контроль, некоторые решаются оперативно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29329&page=1