Начальную военную подготовку с 5-го класса одобряют 6 из 10 россиян

Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживает 62% россиян. Сторонников этой меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 64%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители несовершеннолетних.

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать курс начальной военной подготовки. Одобряют эту инициативу 62% россиян. Против выступают 23%: в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили».

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (66% против 55%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 42%, то среди россиян старше 45 — уже 73%.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 64%.

По сравнению с ноябрем прошлого года, когда депутаты Госдумы только предложили ввести курс НВП в 10—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах, число сторонников его введения практически не изменилось.

Время проведения: 16—17 января 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru