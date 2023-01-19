Начало года запомнилось заполярным спортсменам и болельщикам яркими соревнованиями по разным видам спорта

Так, мурманский Ледовый дворец спорта принимал первенство Мурманской области по фигурному катанию. На протяжении двух дней на арене выступали более 60 фигуристов в возрасте от 11 до 19 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Кировска. Спортсмены соревновались в одиночном катании.

Легкоатлетический манеж в заполярной столице стал площадкой для проведения первенства Мурманской области по дзюдо. Участие в соревнованиях приняло порядка 200 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кольского района, Полярных Зорь, Апатитов, Снежногорска, Оленегорска и Заозерска. Основная задача первенства – дать возможность юным заполярным спортсменам приобрести соревновательный опыт, повысить спортивное мастерство и выявить сильнейших дзюдоистов для представления региона на официальных спортивных мероприятиях и формирования спортивного резерва.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мончегорск принимал заключительные игры чемпионата Мурманской области по мини-футболу. Матчи проходили среди мужских команд сезона 2022/2023. По итогам кругового турнира победу одержала североморская команда «Северный флот».

Фото: https://gov-murman.ru