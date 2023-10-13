Начало лёдообразования отмечается по всей протяженности трассы Северного морского пути

Об этом сообщают учёные Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), которые опубликовали краткий обзор текущей ледовой обстановки в арктических морях Северного ледовитого океана, основанный на анализе спутниковой информации, наблюдаемой в период с 8 по 10 октября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, в Баренцевом море, в массиве старого и остаточного льда наблюдается серо-белый лед. В прикромочной зоне отмечается серый лёд. Вдоль северо-восточного побережья острова Северо-Восточная Земля (арх. Шпицберген) образовалась полоса ниласа и начальных форм льда шириной до 10 миль.

В северной части Карского моря увеличилось количество молодого льда. В устья рек Пясина и Нижняя Таймыра установился припай молодого льда.

В море Лаптевых идёт интенсивное ледообразование в массиве, особенно в западной его части. В проливе Вилькицкого и на подходах к нему наблюдаются отдельные полосы редких и разреженных старых и остаточных льдов и нилас. Происходит ледообразование вдоль побережья континента, в отдельных бухтах и заливах отмечается становление припая серого льда.

В Восточно-Сибирском море продолжается ледообразование. Вдоль южного побережья наблюдаются нилас и блинчатые льды, в устьях рек Индигирка и Колыма — серый лед. Отмечается начало лёдообразования в проливе Этерикан и у островов Новая Сибирь и Большой Ляховский. Сохраняется одна стамуха в центральной части моря.

В Чукотском море лёдообразование продолжается. Вдоль побережья Чукотки и Аляски наблюдаются нилас и блинчатые льды. Отмечается лёдообразование у северного побережья острова Врангеля. В проливе Лонга и Беринговом проливе чисто.