Начало осени радует северян снижением цен на свежую белокочанную капусту, морковь и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 29 августа по 4 сентября текущего года снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 19,5%), морковь (на 8,2), репчатый лук (на 5,5), сливочное масло (на 3,4), яблоки (на 3,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0%).

В этот же период наибольшее увеличение цен отмечено на баранину, кроме бескостного мяса (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию по стране с 29 августа по 4 сентября снизились в среднем на 1,3%. В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 11,1%, лук репчатый - на 6,8%, морковь - на 5,7%, картофель - на 4,6%, свеклу - на 3,4%, помидоры и яблоки - на 1,1%.

В то же время цены на огурцы выросли на 6,0%, бананы - на 3,8%.

За период с 29 августа по 4 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,11%. С начала сентября цены выросли на 0,06%, с начала года - на 3,76%. Среднесуточный прирост цен с начала сентября составил 0,015%.