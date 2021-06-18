Начало строительства Кольской АЭС-2 намечено на 2028 год

Определены сроки сооружения новых энергоблоков Кольской АЭС-2 – начало строительства запланировано на 2028 год, а ввод в эксплуатацию первого блока – на 2034 год. Об этом сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции 18 июня. Мероприятие прошло впервые в онлайн-формате в связи с эпидемиологическими ограничениями.

Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т.е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке.

«Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году, и перед нами уже сегодня встал вопрос о необходимости замещения выбывающих мощностей. Решение о возведении Кольской АЭС-2 было принято ещё в конце 20 века, но не было реализовано. Тогда же была выбрана площадка для строительства и проведены предварительные изыскания», – отметил Василий Омельчук.

Напомним, что Кольская АЭС – это уникальное энергетическое предприятие и первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья. Сегодня она передает электроэнергию по 5-ти линиям электропередачи, обеспечивая надежное энергоснабжение северной части Республики Карелия, где находится большая часть крупных промышленных предприятий региона, а также более 50% потребителей Кольского полуострова.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, по оценкам экспертов, реализация проекта замещения выбывающих мощностей не только позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, но и открывает возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в т.ч. благодаря дополнительным инвестициям.