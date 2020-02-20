Начало строительства терминала Лиинахамари ожидается в III квартале 2021 года

Начало строительства терминала Лиинахамари ООО «Порт Лиинахамари» ожидается в III квартале 2021 года. Об этом в рамках V Международной конференции «Арктика-2020. Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» сообщил представитель проекта Евгений Сычев.

По его словам, получить согласование декларации о намерениях по строительству терминала планируется во II квартале 2020 года, начать инженерные изыскания и подготовить проектную документацию - до конца 2020 года. Завершить строительство терминала предполагается к середине 2024 года.

В рамках проекта планируется создать контейнерный терминал мощностью в 500 тысяч TEUs в год, рассчитанный на транзитный грузопоток, а также терминал для перевалки грузов снабжения мощностью до 1 млн тонн в год. Кроме того, возможно создание инфраструктуры для приёма круизных туристов.

Напомним, проект ООО «Порт Лиинахамари» заявлен в качестве одного из якорных в ТОР «Столица Арктики».