Началось голосование за выход в финал телешоу «Классная тема», Мурманскую область представляет преподаватель из политехнического лицея
Началось голосование за выход в финал телешоу «Классная тема». Регион представляет преподаватель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова. Она вошла в число 35 лучших учителей, отобранных жюри из тысяч претендентов.
«Классная тема» – телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире телеканала «Россия 1».
«Друзья, регион, надеюсь на вашу поддержку», – отметила Дарьяна Рогова на своей личной странице в соцсетях.
Принять участие в голосовании может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте» до 1 октября. Проголосовать можно с помощью чат-бота по ссылке.
Семь учителей, которые наберут больше всего голосов (по одному от каждого предмета), примут участие в гранд-шоу на телеканале «Россия 1», уточняет региональное Министерство образования и науки.