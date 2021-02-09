Началось общественное обсуждение проекта планировки «Больничного городка» и 1-го микрорайона в Мурманске. Его подготовило «Агентство по развитию территории «Геоника» из Омска.

Согласно документу, размещенному на портале «Открытый электронный регион», в микрорайоне появятся дома средней этажности и многоэтажки. Рядом с ними планируется построить спортивные площадки, объекты торговли, детский сад, две поликлиники для взрослых и детей и объекты общественного питания. Кроме того, в микрорайоне реконструируют здание клуба и возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ознакомиться с проектом планировки территории «Больничного городка и 1 микрорайона можно на сайте. Там же можно оставить свои комментарии и замечания. Обсуждение продлится до 19 февраля.