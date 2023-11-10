Началось онлайн-голосование в региональном конкурсе семейной фотографии «Семья Заполярья»

Вчера стартовал первый этап голосования за лучшие фотоработы регионального конкурса семейной фотографии «Семья Заполярья».

На участие в конкурсе принято более 200 заявок, из которых 188 фотографий по семи номинациям вышли на этап народного голосования. По итогам отборочного этапа в номинации «Большая семья» участвуют 49 заполярных семей, в номинации «Крепкая семья» – 13 семей, в номинации «Будущие родители» – 16 семей, в номинации «Сильная семья» – 10 семей, в номинациях «Спортивная семья», «Творческая семья» и «Активная семья» – 35, 22 и 43 семьи соответственно.

Конкурсные фотографии размещены в группе регионального министерства труда и социального развития в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за работы северян можно по ссылке.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, на втором этапе голосования, который пройдет с 20 по 27 ноября, конкурсные работы будет оценивать экспертное жюри. Победители и лауреаты будут определены по сумме баллов, полученных за оба этапа. Семьи-победители получат дипломы и ценные призы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития по ссылке

Фото: https://gov-murman.ru