Началось открытое голосование за творческие проекты участников областного конкурса «Бюджет для граждан»

Министерство финансов Мурманской области сообщает о начале открытого голосования за творческие проекты участников областного конкурса «Бюджет для граждан». В 2020 году конкурс проводится по двум номинациям: «Ребусы о бюджете» и «Финансовый кроссворд».

Всего на конкурс поступило 339 заявок, из них 168 кроссвордов и 171 работа с ребусами. Возраст участников от 4 до 82 лет.

Победителей в обеих номинациях выберет конкурсная комиссия, состоящая из членов объединенного общественного совета при министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области, а также руководителей ведомства-организатора и его структурных подразделений.

Для северян организовано открытое голосование на портале «Бюджет для всех» в разделе «Бюджет в картинках». По результатам голосования один из участников будет награждён призом зрительских симпатий. Выразить своё мнение можно с 10 по 14 декабря (до 12.00).

Подробная информация о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан» размещена на сайте регионального Минфина.